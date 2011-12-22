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Один новый ингредиент кардинально меняет "Оливье": что добавить, чтобы вкус салата стал ресторанным

Суббота, 09 Ноября 2024 г. 13:45 + в цитатник

Один новый ингредиент кардинально меняет "Оливье": что добавить, чтобы вкус салата стал ресторанным

рецепт оливье с языком

Вкус салата станет гораздо роскошнее

Мы рассказывали, какие три ошибки портят вкус "Оливье". Среди них – использование колбасы. Предлагаем один интересный вариант замены этого продукта, с которым вкус будет гораздо лучше.

Как приготовить "Оливье" так, чтобы у него был вкус ресторанного блюда. Говяжий язык как мясной ингредиент заставляет блюдо заиграть новыми красками.

Ингредиенты:

  • говяжий язык – 300 г;

  • картофель – 3 шт;

  • морковь – 1 шт;

  • зеленый горошек – 1 банка;

  • яйца – 4 шт;

  • огурец маринованный – 200 г;

  • лук репчатый – 0,5 шт;

  • соль, перец по вкусу;

  • майонез – для заправки.

Способ приготовления:

  1. Морковь и картофель отвариваем в мундире, охлаждаем. Яйца вкрутую отвариваем и охлаждаем в ледяной воде.

  2. Говяжий язык нужно заранее отварить. Он готовится около двух часов в воде с добавлением соли, лаврового листа и перца. Очищаем язык и охлаждаем.

  3. Картошку, морковь, яйца и маринованные огурцы нарезаем небольшим кубиком. Также нарезаем говяжий язык. Лук крошим очень мелко, также его можно замариновать.

  4. Все подготовленные ингредиенты соединим в салатнике и добавляем консервированный зеленый горошек. Добавляем соль и перец, заправляем майонезом и перемешиваем.



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