Один новый ингредиент кардинально меняет "Оливье": что добавить, чтобы вкус салата стал ресторанным

Вкус салата станет гораздо роскошнее

Мы рассказывали, какие три ошибки портят вкус "Оливье". Среди них – использование колбасы. Предлагаем один интересный вариант замены этого продукта, с которым вкус будет гораздо лучше.

Как приготовить "Оливье" так, чтобы у него был вкус ресторанного блюда. Говяжий язык как мясной ингредиент заставляет блюдо заиграть новыми красками.

Ингредиенты:

говяжий язык – 300 г;

картофель – 3 шт;

морковь – 1 шт;

зеленый горошек – 1 банка;

яйца – 4 шт;

огурец маринованный – 200 г;

лук репчатый – 0,5 шт;

соль, перец по вкусу;

майонез – для заправки.

Способ приготовления: