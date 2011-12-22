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Один новый ингредиент кардинально меняет "Оливье": что добавить, чтобы вкус салата стал ресторанным
Мы рассказывали, какие три ошибки портят вкус "Оливье". Среди них – использование колбасы. Предлагаем один интересный вариант замены этого продукта, с которым вкус будет гораздо лучше.
Как приготовить "Оливье" так, чтобы у него был вкус ресторанного блюда. Говяжий язык как мясной ингредиент заставляет блюдо заиграть новыми красками.
говяжий язык – 300 г;
картофель – 3 шт;
морковь – 1 шт;
зеленый горошек – 1 банка;
яйца – 4 шт;
огурец маринованный – 200 г;
лук репчатый – 0,5 шт;
соль, перец по вкусу;
майонез – для заправки.
Морковь и картофель отвариваем в мундире, охлаждаем. Яйца вкрутую отвариваем и охлаждаем в ледяной воде.
Говяжий язык нужно заранее отварить. Он готовится около двух часов в воде с добавлением соли, лаврового листа и перца. Очищаем язык и охлаждаем.
Картошку, морковь, яйца и маринованные огурцы нарезаем небольшим кубиком. Также нарезаем говяжий язык. Лук крошим очень мелко, также его можно замариновать.
Все подготовленные ингредиенты соединим в салатнике и добавляем консервированный зеленый горошек. Добавляем соль и перец, заправляем майонезом и перемешиваем.
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