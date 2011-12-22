Понедельник, 20 Июля 2020 г. 22:03
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6 диетических соусов, которые заменят майонез
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6 диетических соусов
которые заменят майонез
Предлагаем вам 6 диетических соусов, которые заменят майонез, кетчуп и другие вредные соусы с магазинных полок!
1. Огурец + чеснок + лимонный сок + оливковое масло + зелень
2. Йогурт + зелень + яйца + белый винный уксус + оливковое масло + горчица
3. Мягкий творожный сыр + чеснок + соевый соус + зелень
4. Базилик + кедровые орехи + Пармезан + чеснок + оливковое масло
5. Авокадо + оливковое масло + вода + петрушка + чеснок
6. Помидор + кинза + чеснок + базилик + йогурт
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